Città a colori, il punto di Salvetti. Il bilancio di fine anno della giunta con lo sguardo rivolto verso il voto

Livorno, 24 dicembre 2023 – “Un ringraziamento particolare va alle nove persone sedute accanto a me. Siamo tutti, gli stessi da cinque anni a questa parte. Sfido a trovare in giro per l’Italia una giunta che si insedia, parte, lavora bene insieme secondo lo specifico talento di ognuno, va avanti e chiude il mandato. Pensateci, non è mai accaduto. E questo per me è un motivo di vanto". Decide di chiudere così il suo discorso di fine anno, Luca Salvetti. Mezz’ora di intervento, seguendo sì una scaletta, ma a braccio per ognuno dei tredici macro temi che hanno scandito la consueta conferenza stampa con il Natale alle porte, davanti a tutti gli organi di stampa confluiti per una mattina a Palazzo Civico. Più una conferenza stampa di fine mandato, però, che di fine anno. Basterà attendere poco meno di sei mesi per quella ufficiale, ma tanto è sembrata la rassegna degli argomenti che comprovano "il lavoro fatto dalla giunta" per il 2023.

In Sala Cerimonie, ieri mega struttura in legno con telo nero, su cui sono stati affissi tredici manifesti suddivisi per settore riuniti da un’unica "chiave di lettura": ‘Livorno a colori’. Fine mandato, si diceva. "C’è una frase che riassume questi 5 anni - l’esordio di Salvetti -: Mille cose fatte, mille che stiamo facendo, mille che stiamo sognando. Indipendentemente dalla possibilità che ci verrà data". Chiaro il sottotesto: al netto del bis dopo la tornata delle amministrative ’24. Da sindaco uscente, il biglietto da visita per la riconferma alla guida del Comune si baserà sì sul programma da limare con le tante gambe della coalizione di centro sinistra a suo sostegno, ma anche "sui risultati di 5 anni di governo". Via allora ai cavalli di battaglia in formato brochure , a riassumere i tratti distintivi delle (scelte) politiche su lavoro, urbanistica, ambiente, sport, Pnrr e cantieri, sicurezza, protezione civile, turismo, mobilità, sociale, bilancio, pari opportunità, cultura. Sintetizzati con pennellate qua e là, altrimenti sarebbe stata a detta del primo cittadino "una lungagnata di ore e ore".

Dopodiché, spazio alle domande dei cronisti. Ad esempio: cosa rimane di inattuato del programma 2019? "Mi viene in mente la Casa dei diritti - risponde Salvetti -. Da qui a sei mesi rimane un nastro da tagliare, un luogo fisico che riunisca organicamente le tante piccole case costruite in città". E quando verrà varata la ‘ lista civica del sindaco ’? La premessa alla (sua) risposta, è l’elogio al lavoro della coalizione formata da Pd e soci, compreso quel rassemblement di realtà civiche che ora "hanno avuto la forza di mettersi insieme" dando vita a Livorno Civica, ma che nel 2019 espressero "tre candidati diversi". Ma la sostanza è che "tutti i sindaci che vengono fuori da una esperienza di governo la fanno", ammette Salvetti: "Ci stiamo ragionando sopra con grande serietà, ma va trovata la formula giusta per non mettere in difficoltà nessuna delle forze accanto a me. Sarebbe assurdo e controproducente".

Per il resto, è filato tutto liscio, fino al brindisi di congedo ai cronisti. "Nessuna domanda cattiva?", l’appunto rivolto alla stampa. Forse perché (ancora) non è stato tirato in ballo il convitato di pietra che aleggia da settimane sullo sfondo di questa campagna elettorale: lo scioglimento ufficiale della riserva da parte del destra-centro sul nome di Alessandro Guarducci come candidato civico ed ex giornalista, da contrapporre a chi civico è e giornalista pure. Per quello si dovrà attendere l’anno nuovo, o forse soltanto giorni.