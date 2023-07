Bimbo in gravi condizioni, volo d’emergenza dall’Elba al pediatrico “Meyer” di Firenze

Portoferraio (Isola d’Elba – Livorno), 1 luglio 2023 – Volo di emergenza questa notte per l'elicottero Nemo 04, della base aeromobili della Guardia costiera di Sarzana (La Spezia), per trasportare un bambino di nazionalità ceca di 6 anni, con perforazione della milza e rottura del polso, dall'ospedale Portoferraio (Livorno) all'Isola d'Elba al pediatrico Meyer di Firenze, per ricevere le cure necessarie.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse non è stato possibile far decollare l'elicottero Pegaso della Regione Toscana ed è stato allertato l'equipaggio del Nemo 04 della Guardia costiera che ha provveduto al trasporto del piccolo, accompagnato dalla madre.