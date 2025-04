Livorno, ultima autorizzazione del ministero per la bio raffineria, via ai lavori

Livorno 24 aprile 2025 - All'incontro in Prefettura sulla riconversione green della raffineria Eni di Livorno, è arrivata la conferma che il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato l'ultima autorizzazione attesa per far partire definitivamente i lavori per la relazione della bioraffineria.

L'incontro in prefettura per la bioraffineria Eni (Foto Novi)

La posa della prima pietra risale a ottobre 2024. Al tavolo della Prefettura i sindacati che rappresentano i lavoratori dell'indotto Eni hanno rinnovato la richiesta di garanzie per i posto di lavoro quando l'impianto entrerà in funzione e hanno proposto un protocollo tra le parti per regolamentare le attività nel cantiere della bioraffineria allo scopo di gestire al meglio l'impiego di tutti i lavoratori e per garantire la loro sicurezza.