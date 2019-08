Livorno, 3 agosto 2019 - Dopo il passaggio in consiglio comunale a Collesalvetti, anche nell’assemblea di Palazzo Civico a Livorno si è aperto il dibattito sul progetto di bio raffineria Eni a Stagno. Eni presenterà il progetto a settembre. La raffineria pur trovandosi nel territorio del comune di Collesalvetti, è al confine con il Comune di Livorno. Inoltre molti livornesi vi lavorano. Ieri così in consiglio comunale è stato il sindaco Luca Salvetti a fare il punto della situazione. «Come il sindaco di Colle, Adelio Antolini, anche io ho partecipato all’incontro convocato da Eni ( il 10 luglio, ndr). - ha detto Salvetti - Eni ci ha riferito che il progetto per Stagno, è unico in Italia. Tuttavia non è ben chiaro come si caratterizzerà nei dettagli, per cui sia Antolini, sia io, non firmeremo con Eni nessun protocollo di intesa, fino a quando non avremo capito bene a cosa andiamo incontro. Solo a settembre Eni illustrerà i suoi piani in dettaglio».

Compiuto questo passaggio, c’è stato un ulteriore incontro il 1° agosto in Regione, con il governatore Enrico Rossi.

«Dall'incontro con il governatore Rossi, è emerso chiaramente che dopo il suo iniziale entusiasmo per il progetto Eni, ha capito quanto sia necessaria una serie di confronti, per mettere a fuoco l’iniziativa. A me e al sindaco di Colle ha poi riferito che oggi l’amministratore delegato di Eni sta trattando con il ministro Costa, perché gli occorre un decreto con il quale trasformare certi rifuti (come il plasmix, ndr) in materiale con il quale alimentare il nuovo impianto da realizzare dentro la raffineria di Stagno. Servirà per produrre bio metanolo».

Il plasmix cosa è? Un insieme di plastiche eterogenee, incluse negli imballaggi post consumo e non recuperate, cioè non riciclabili. Fino a quando il plasmix sarà classificato come rifiuto, non potrà varcare i cancelli della raffineria di Stagno. Perciò l’amministratore delegato di Eni è impegnato «a capire quali siano gli intendimenti del Ministero - ha sottolineato Salvetti - rispetto al Decreto And of Waste and Bioenergy, che consentirà di trasformare la classificazione di alcuni tipi di rifiuti in carburanti». Detto ciò, Salvetti ha ricordato il cronoprogramma da seguire. «Durante l’incontro in Regione, ci è stato riferito che entro la metà di settembre i vertici Eni presenteranno il progetto di bio raffineria in Toscana e ad ottobre farà un passaggio con associazioni ambientaliste, sindacati, forze politiche. Dopodiché inizierà un percorso partecipativo, per cui saranno organizzato confronti e passaggi con il Cosiglio Comunale ed i cittadini livornesi e colligiani».

Ha infine ribadito: «Livorno e Collesalvetti si impegnano a prendere in considerazione il progetto Eni, ma solo dopo aver valutato gli impatti ambientali e dopo un percorso di confronto con i cittadini. Solo allora decideremo se firmare o meno il protocollo che Eni sta predisponendo».