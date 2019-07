Livorno, 26 luglio 2019 - Affollata assemblea martedì sera al centro civico di Stagno, sul progetto di bioraffoneria proposto da Eni per trasformare in bio metanolo 400 mila tonnellate di rifiuti l’anno. L’assemblea è stata convocata per iniziativa del Comitato Collesalviamo l’ambiente. Hanno risposto all’appello oltre cento persone di Stagno, Livorno, Calambrone, Tirrenia e addirittura del Comitato di Piombino contro la discarica di Rimateria. Sono intervenute via web anche le mamme del Comitato contro l’inceneritore di Case Passerini.

«Il nostro è un fronte unico e unito» spiega Stefano Seghetti, portavoce del Comitato Collesalviamo l’ambiente, che conta 1000 iscritti non solo del territorio di Collesalvetti, ma anche di Livorno, Fauglia, Pisa e Cascina, che hanno a cuore la salvaguardia del territorio e dell’ambiente di Collesalvetti. «Il fatto che si stia studiando la realizzazione di un impianto per produrre metanolo dai rifiuti dentro la raffineria Eni di Stagno, usando sopratutto i rifiuti che verrebbero da Firenze - dichiara Seghetti - non deve innescare innescare conflitti tra territori, perché solo se le popolazioni dell’interno e della costa sono unite e soldati, questo progetto può essere fermato». «Il no alla bioraffineria è netto e categorico. - é stato ribadito in assemblea - Per dare forza a questa opposizione al progetto Eni, organizzeremo inziative alle quali invieremo quanta più gente e movimenti ambientalisti possibile«. Tra questi al centro civico c’erano infatti Legambiente, Medicina Democratica, Anpana e il Coordinamento Rifiuti Zero . Maurizio Marchi di Medicina Democratica: «Il territorio tra Colle e Livorno è già sotto pressione sul piano ambientale». Anche Andrea Romano di Legambiente si è detto «contrario al progetto Eni». Ma ha manifestato pessimismo la consigliera regionale Monica Pecori (gruppo misto). Ha detto ai cittadini convenzione all’assemblea: «L’impianto della bioraffineria sarà fatto anche se siete contrari, spacciando questa operazione per bio, con la riconversione della raffineria di Stagno». Il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini, ha preso la parola per dire: «Non bisogna avere pregiudizi sul progetto di Eni per la bio raffineria. Sto valutando di portare in consiglio comune il 31 luglio l’informativa sul progetto Eni ma anche il protocollo di intesa che la Regione ha già firmato con Alia, come ha annunciato l’assessore all’ambiente della Regione Fratoni. E tale protocollo sarà sottoposto anche ai sindaci di Livorno e Colle.