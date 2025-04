Bivaccano in una roulotte. Visita di Perini e Amadio: “Siamo andati il 25 aprile”

Livorno, 27 aprile 2025 – I residenti delle case popolari in via Bengasi sono disperati al punto che si sono dovuti rivolgere ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marcella Amadio e Alessandro Perini, perché nel loro cortile c’è una vecchia roulotte abbandonata dove da settimane bivaccano degli abusivi. La loro presenza è stata già segnala a Casalp e all’amministrazione comunale circa sei mesi fa, inclusa la Polizia Municipale, “ma sono ancora lì nel caravan” denunciano Amadio e Perini che hanno trascorso la mattina del 25 aprile “nel sopralluogo in via Bengasi – confermano i due consiglieri di Fratelli d’Italia – nella speranza di liberare questo stabile delle case popolari, dalla presenza dei nordafricani che si sono accampati nella roulotte, senza targa, evidentemente abbandonata qui da qualcuno e che non è stata ancora rimossa”.

Gli abitanti dello stabile di via Bengasi hanno raccontato di “avere paura degli intrusi che si sono piazzati nella roulotte perché a chi avvicina per dirgli che da lì se ne devono andare, rispondono con arroganza e minacce”. Non solo: “Ogni giorno troviamo i loro residui organici ovunque nel cortile. Così non si può andare avanti”. E “c’è il timore che dopo di loro arrivino altri magari per introdursi abusivamente anche begli alloggi popolari”. Infatti p recedenti in zona non mancano: nel 2022 e nel 2023, quando occuparono alloggi popolari in via Benga alcuni nuclei familiari di rom che erano stati sgomberati dal campi nomadi di Pisa.

Perini e Amadio perciò hanno chiamato la Polizia Municipale per segnalare a loro volta la situazione di via Bengasi. La risposta dell’operatore della centrale operativa è stata: “L’Ufficio Ambiente del Comune sta aspettando l’ordinanza del Sindaco, dopodiché Casalp interverrà per far portare via la roulotte. Credo che la pratica sia quasi pronta”.

Una cosa è certa però per Amadio e Perini: “Questa situazione si sta protraendo da tempo ed è stata segnalata dalle famiglie di via Bengasi da parecchio. Per cui il Sindaco avrebbe dovuto intervenire molto tempo prima per risolvere questa situazione di conclamata illegalità”.

Intanto Perini e Amadio annunciano: “Lunedì 28 aprile contatteremo l’Ufficio Ambiente per capire a che punto è l’ordinanza del Sindaco per la rimozione della roulotte e lo sgombero degli occupanti abusivi”.

Monica Dolciotti