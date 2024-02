Livorno, black out per un guasto tra Collinaia, Leccia e Scopaia

Livorno, 27 febbraio 2024 – Guasto alla linea elettrica che serve alcune zone dei quartieri di Collinaia, Leccia e Scopaia. Con il conseguente black out che ha provocato non pochi disagi. Accade nella serata di martedì 27 febbraio. Sono intervenuti i tecnici di E-Distribuzione, che hanno lavorato a lungo sulla linea. Tutto è iniziato dopo le 20.30.

“Le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal Centro Operativo – spiegano Enel e il Comune di Livorno in una nota – sono intervenute per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed effettuare l’individuazione dei punti precisi per il successivo ripristino dei tronchi di rete danneggiati. Questa attività consentirà di installare un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo fuori servizio”.

I tecnici hanno portato in zona anche una power station, gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che potrà essere attivato in caso di necessità, a garanzia dell’approvvigionamento elettrico.