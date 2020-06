Livorno, 11 giugno 2020 - Numerosi interventi dei vigili del fuoco si sono registrati in varie parti di Livorno per soccorrere persone rimaste bloccate all'interno di ascensori fermi a causa di un blackout che poco dopo le 20 ha colpito diversi quartieri. Le richieste di soccorso hanno riguardato in particolare le zone di via Marradi, via Magenta, via Maestri del Lavoro, via Campania ed altre.

Intorno alle 20.20 l'energia elettrica è stata parzialmente ripristinata. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco il blackout si è originato da un incendio di una cabina Enel in via di Popogna, per un sovraccarico o un altro guasto elettrico. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, spiega che questa sera, poco dopo le ore 20, in cabina primaria La Rosa si è verificato il surriscaldamento di una sbarra di media tensione in uscita dell'impianto che ha causato un disservizio temporaneo in quella porzione di città.

Il servizio elettrico è stato ripristinato con manovre in telecomando dalle linee di riserva, cosiddette controalimentanti, di media tensione. Entro le ore 20:24 tutte le utenze sono state gradualmente rialimentate«. I tecnici di E-Distribuzione stanno facendo tutte le verifiche alle macchine e alle apparecchiature in cabina primaria per sostituire la componentistica danneggiata.