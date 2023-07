Blitz antidroga in via Bixio: denunciate due persone, una anche per furto di energia elettrica

Livorno, 13 luglio 2023 – Operazione congiunta tra polizia municipale (nucleo di polizia giudiziaria-investigativa, Nucleo polizia commerciale e Nucleo prossimità) e guardia di finanza di Livorno (presente anche con il Nucleo cinofilo), finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito del controllo, che ha interessato via Nino Bixio e in particolare la zona nei pressi di un noto bar dove era stata segnalata una recrudescenza del fenomeno, sono state denunciate due persone.

La prima per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto colta in flagranza di reato mentre cedeva una dose dietro corrispettivo a un’altra persona (segnalata successivamente alla Prefettura) e per furto di energia elettrica accertato a seguito della perquisizione domiciliare effettuata presso la propria residenza.

La seconda persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute nel suo appartamento durante la perquisizione domiciliare, e detenzione abusiva di armi. Nello specifico sono stati sequestrati circa 200 grammi di hashish e cocaina, 90 euro in contanti provento di spaccio, un macete, un'accetta, un coltello a lama fissa e una cartuccia calibro 12. Per quanto riguarda il bar, sono in corso anche approfondimenti amministrativi.