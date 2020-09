di Monica Dolciotti LIVORNO La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato 64 mila mascherine sanitarie non conformi, importate dalla Cisa Production srl di Lucca dalla Cina in seguito alla segnalazione arrivata da un operatore dell’ospedale di Livorno lo scorso marzo in piena emergenza covid. Questa fornitura di mascherine FFP2 (o equivalenti) non conformi era destinata fra gli altri alla Usl Tposcana sud-est, con gli ospedali di Arezzo, Grosseto e della provincia di Siena. L’operazione del l Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ha chiuso...

di Monica Dolciotti

LIVORNO

La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato 64 mila mascherine sanitarie non conformi, importate dalla Cisa Production srl di Lucca dalla Cina in seguito alla segnalazione arrivata da un operatore dell’ospedale di Livorno lo scorso marzo in piena emergenza covid. Questa fornitura di mascherine FFP2 (o equivalenti) non conformi era destinata fra gli altri alla Usl Tposcana sud-est, con gli ospedali di Arezzo, Grosseto e della provincia di Siena.

L’operazione del l Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ha chiuso l’indagine della Procura della Repubblica di Livorno sul rispetto della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) nelle settimane cruciali dell’epidemia da coronavirus quando reperire mascherine e altro materiale di protezione sanitaria era un’impresa disperata per l’indisponibilità dei quantitativi necessari a soddisfare la crescente domanda. Il responsabile della società di importazione è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode nelle forniture pubbliche e frode in commercio realizzate con l’uso di documenti non idonei alla certificazione.

Le fiamme gialle, dopo la segnalazione di un medico dell’ospedale di Livorno, sono risalite all’importatore: la Cisa Production srl di Lucca che aveva acquistato in Cina le mascherine. Per attestarne la conformità e poterle importare e vendere, secondo la Finanza, si era avvalsa di una ‘voluntary certificate’ al posto di una regolare certificazione CE.

Per farlo si era rivolta a una società polacca. Una volta ottenuta la certificazione, la Cisa Production srl ha venduto le mascherine a una miriade di acquirenti tra i quali Estar l’ente di supporto della Regione Toscana per l’ottimizzazione della spesa sanitaria che ha provveduto ad approvigionare l’ospedale di Livorno dove i finanzieri hanno sequestrato 32mila mascherine delle 64mila importate, per un valore totale di 265mila euro. La società lucchese le aveva rivendute al prezzo di 4 euro l’una. Tra gli acquirenti anche la Azienda Usl Toscana Sud Est che include gli ospedali di Grosset e Arezzo. Una Rsa per anziani di Pomarance (Pisa). Case di riposo a Rovereto (Trentino), farmacie a Milano, Monza, Bari, Arco (Trento) e Bergamo. . I finanzieri hanno scoperto che i certificati per le mascherine emessi dall’ente polacco non erano equivalenti a quelli previsti dalle procedure di valutazione della conformità rilasciata dagli organismi europei notificati. In sostanza la società polacca era organismo europeo notificato, ma non per la certificazione dei dispositivi di protezione individuale. Le perquisizione dei finanziari ordinate dal pubblico ministero della Procura sia a Livorno sia nella sede della società importatrice, hanno permesso di sequestrare le 64.000 mascherine.