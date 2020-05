Livorno 1 maggio 2020 - Nonostante il giorno festivo i militari della Guardia di Finanza coadiuvati dai militari della Folgore, impegnati nel servizio 'strade sicure' per il pattugliamento del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi sotto la direzione del tenente Crea comandante dei baschi verdi, per un'operazione di contrasto allo spaccio di droga. In questa zona della città gli spacciatori hanno proseguito i loro traffici illeciti incuranti dei divieti imposti per l'emergenza sanitaria coronavirus. Residenti e negozianti avendo notato che questi movimenti si sono addirittura intensificati, si sono allarmati e hanno avviato una raccolta firme da allegare a una petizione indirizzata al Prefetto, al Questore e al Sindaco per chiedere il loro intervento.

Intanto oggi i finanzieri sono riusciti a trovare e a sequestrare in alcuni nascondigli (tra cespugli e sotto alcune baracchine per il commercio e con funzione di bar-caffetteria chiuse ora per il lock down) dosi di cocaina e hashish. Durante il controllo è capitato sul posto il sindaco Luca Salvetti che si è avvicinato e ha ringraziato la pattuglia delle Fiamme Gialle e della Folgore per il lavoro svolto.

Monica Dolciotti

