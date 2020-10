San Vincenzo 20 Ottobre 2020. Dopo diverse gare serali organizzate tra Firenze e Arezzo, è stato il Circolo bocciofilo grossetano a farsi pioniere della ripresa delle gare di bocce della specialità "raffa" in Toscana. Nel capoluogo maremmano Sgaragli conquista la “Coppa autunno” battendo Ridi di San Vincenzo nella finale del torneo organizzato domenica 18 ottobre dalla società maremmana presieduta da Pasquale De Filippo. Dei 53 iscritti (22 di categoria A, 12 di . B e 19 di . C), diversi sono arrivati dalla provincia di Viterbo, rappresentate anche Sardegna ed Emilia Romagna. Al mattino le gare si sono svolte sui campi di Grosseto, Orbetello e San Vincenzo. Le finali tutte concentrate al Circolo bocciofilo grossetano, sotto la direzione di Mario Terribile, attento oltre che a garantire il rispetto delle regole del gioco anche a far rispettare quelle antiCovid.

E’ stato il portacolori di casa Marco Sgaragli, di categoria A, a far suo il trofeo. Dopo un girone in cui ha prevalso su avversari quotati, Sgaragli ha sconfitto in semifinale il compagno di squadra Sergio Conforti, di categoria B, per prevalere all’ultimo atto sull’indomito Nedo Ridi, espertissimo giocatore di categoria C di San Vincenzo. La finale di consolazione ha visto Conforti prevalere su Alberto Allegria della Valdicornia, giunto quarto.

p.b.