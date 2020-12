Il link www.comune.livorno.itDomandaBuoniSpesaindex.asp del Comune ieri mattina è stato preso d’assalto dagli utenti che si sono collegati per richiedere i bonus spesa. Sono stati rifinanziati (con 800mila euro dal Governo) a sostegno delle famiglie più in difficoltà per l’emergenza coronavirus. "Sono già arrivate oltre 500 domande – fa sapere l’assessore al sociale Andrea Rasapanti – e nelle prime ore di questa mattina (ieri, ndr) sono stati così numerosi i collegamenti che il sistema è andato...

Il link www.comune.livorno.itDomandaBuoniSpesaindex.asp del Comune ieri mattina è stato preso d’assalto dagli utenti che si sono collegati per richiedere i bonus spesa. Sono stati rifinanziati (con 800mila euro dal Governo) a sostegno delle famiglie più in difficoltà per l’emergenza coronavirus. "Sono già arrivate oltre 500 domande – fa sapere l’assessore al sociale Andrea Rasapanti – e nelle prime ore di questa mattina (ieri, ndr) sono stati così numerosi i collegamenti che il sistema è andato in tilt. Perciò suggeriamo a chi è interessato di riprovare i prossimi giorni perché c’è tempo fino al 10 dicembre". Ricorda Raspanti: "La prima volta furono distribuiti 3500 buoni in due fasi. I buoni spesa serviranno per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (prodotti per l’infanzia, igiene personale, pulizia e manutenzione della casa e prodotti per animali) destinati ai nuclei familiari in difficoltà per il protrarsi dell’emergenza Covid. Il Comune sta già stampando i buoni con tagli da 20 e 50 euro. Possono richiederli le famiglie residenti nel Comune di Livorno che si trovano in una delle seguenti situazioni: con Isee inferiore a 6.500 euro. Oppure con reddito complessivo lordo annuale (riferito al 2019) inferiore a 40mila euro (per nuclei fino a 3 persone), o inferiore a 60mila euro (per nuclei con più di 3 persone) nei quali almeno uno dei componenti durante l’emergenza sanitaria ha perso il lavoro; ha sospeso per più mesi o chiuso la propria attività; ha lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; ha subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell’orario di lavoro, o del fatturato per cause indipendenti dalla sua volontà. La domanda deve essere presentata entro le 18 di giovedì 10 dicembre solo attraverso procedura online a cui si può accedere dal link: www.comune.livorno.it DomandaBuoniSpesaindex.asp. Qualora le domande superino lo stanziamento disponibile, sarà redatta una graduatoria sulla base del rapporto tra Iseereddito annuale percepito e la composizione delle famiglie. Saranno assegnati buoni spesa per una valore di 100 euro alle famiglie con una persona, da 200 euro alle famiglie con 2 persone e da 300 euro alle famiglie con più di due persone. I beneficiari useranno i buoni entro il 6 gennaio. Non possono essere spesi per l’acquisto di alcolici e superalcolici. Per ulteriori informazioni scrivere a covid19@comune.livorno.it, o chiamare i numeri 0586 824118, 824186, 824006, 824110 e 824121.

Monica Dolciotti