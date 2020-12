Isola d'Elba (Livorno), 20 dicembre 2020 - Uno screening di massa sui residenti dell'Isola d'Elba, un potenziamento delle attività di tracciamento e del personale sanitario. A richiedere interventi urgenti è il consigliere regionale della Lega Marco Landi, portavoce dell'opposizione dell'Assemblea toscana. ''Il boom di casi di positività al Covid registrato sull'isola negli ultimi giorni richiede risposte forti ed immediate. Gli elbani già pagano il prezzo dell'indebolimento generale dei piccoli ospedali e le difficoltà collegate all'insularità. La Regione e la Asl devono intervenire subito per arginare la diffusione del virus e individuare sul nascere casi di positività che potrebbero avere evoluzioni pericolose, partendo da subito con una campagna di tamponi rapidi e gratuiti per tutti i residenti'', afferma il consigliere Landi.

''Mi unisco alle preoccupazioni manifestate dai sindaci dell'Isola d'Elba. Davanti a una possibile situazione sanitaria da bollino rosso su un'isola che ha già mancanze ospedaliere rilevanti credo ci sia bisogno di una collaborazione che vada oltre gli steccati politici. Presenterò un'interrogazione alla Giunta per avere dati puntuali, ma al di là dei numeri c'è bisogno dell'impegno di tutti per arginare il rischio che la situazione si aggravi e tutelare la salute degli elbani, da anni costretti a convivere con un progressivo depotenziamento della sanità'', conclude Landi.