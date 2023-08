Boom di medici disponibili ad andare a lavorare all’Elba: già 24 nel giorno di apertura del bando

Livorno, 7 agosto 2023 – Boom di medici disponibili ad andare a lavorare per un breve periodo al presidio sanitario dell'isola d'Elba.

A ventiquattr'ore dalla pubblicazione del bando per aumentare il numero di medici specialisti e sanitari disponibili a lavorare da una a cinque settimane l'anno all'ospedale dell'Elba si erano già fatti avanti 24 medici. Un numero destinato a crescere rapidamente.

L'avviso non ha scadenze e serve a formare un elenco di professionisti a cui l'Asl Toscana Nord Ovest potrà far riferimento - per periodi di tempo limitati, dal 4 settembre al 31 dicembre 2023 - per garantire i servizi sanitari dell'ospedale di Portoferraio.

La misura è di carattere eccezionale e viene attivata in attesa di concorsi specifici che prevedono nuove assunzioni con percorsi assicurati di carriera professionale. Secondo questo primo bando, medici e sanitari che decideranno di prestare servizio all'Elba godranno del trattamento di missione (con rimborso dunque di vitto ed alloggio) e di 2.000 euro lordi settimanali aggiuntivi di indennità per l'adesione al progetto. Potranno alloggiare senza costi nella foresteria dell'Asl oppure in alberghi indicati dall'azienda sanitaria. A disposizione ci sono anche convenzioni con altre strutture: sconti per l'ombrellone, palestre, noleggio di auto e scooter.

Come da contratto lavoreranno 38 ore a settimana e alle aziende sanitarie di provenienza saranno finanziate ore di straordinario per coprire l'assenza dei professionisti. In particolare servono specialisti per dieci reparti del presidio di Portoferraio: anestesia, dialisi, ginecologia ed ostetricia, laboratorio di analisi, medicina, ortopedia, pediatria e punto nascita, pronto soccorso, radiologia e Serd.

di Ilaria Ulivelli