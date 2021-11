di Monica Dolciotti "Vanno a ruba i volantini rosa (cartoncini informativi dello stesso colore dei foglietti rosa delle multe, ndr) della campagna ‘sanzioni morali’ contro la sosta selvaggia dei mezzi a due e quattro ruote che ostruiscono marciapiedi e scivoli, impedendo il passaggio delle persone disabili o di mamme con i passeggini e anziani con difficoltà motorie". A riferirlo è l’assessore al sociale Andrea Raspanti che il 25 ottobre ha partecipato all’iniziativa itinerante ‘Sanzioni morali rosa’...

"Vanno a ruba i volantini rosa (cartoncini informativi dello stesso colore dei foglietti rosa delle multe, ndr) della campagna ‘sanzioni morali’ contro la sosta selvaggia dei mezzi a due e quattro ruote che ostruiscono marciapiedi e scivoli, impedendo il passaggio delle persone disabili o di mamme con i passeggini e anziani con difficoltà motorie". A riferirlo è l’assessore al sociale Andrea Raspanti che il 25 ottobre ha partecipato all’iniziativa itinerante ‘Sanzioni morali rosa’ insieme ad associazioni delle persone disabili come Sil e Livorno Paraplegici e il garante dei disabili Valerio Vergili, per convincere i conducenti di auto, scooter e anche i ciclisti a non lasciare i loro mezzi sulle strisce pedonali, sui marciapiedi o sui passaggi con scivolo, che usano coloro che si spostano in carrozzina. "Li dovremo ristampare – dice Raspanti – perché tanta gente è venuta in Comune per chiederli". Prossima tappa sarà il quartiere Garibaldi. L’assessore aggiunge: "I tanti cittadini che hanno chiesto e preso i volantini rosa, lo hanno fatto perché ci hanno riferito che nelle loro zone la situazione è critica, perciò hanno deciso di contribuire a questa campagna di sensibilizzazione".

Ma sempre Raspanti aveva messo tutti in guardia: "Alle sanzioni morali seguiranno quelle della muncipale". Così è stato. L’amministrazione ha fatto sapere ieri che tra il 28 e il 29 ottobre sono state elevate 72 sanzioni a chi aveva parcheggiato in modo irregolare creando una barriera architettonica tra piazza Cavour e Borgo dei Cappuccini".

"La campagna mira a stimolare consapevolezza e senso di responsabilità – conferma l’assessore Raspanti – ma non esclude il ricorso alla sanzione vera e propria. Anzi i due approcci si integrano a vicenda in vista di un obiettivo comune, ovvero una città più accessibile per tutti, più attenta ai bisogni delle persone con ridotta autonomia motoria". Sono così stati effettuati servizi mirati della polizia municipale nell’area compresa tra piazza Cavour e Borgo Cappuccini e questi sono stati i risultati: 72 veicoli mal parcheggiati. Di questi 53 tra marciapiedi e passaggi e aree pedonali, altri 5 su scivoli pedonali alle intersezioni, 13 su attraversamenti pedonali. Dall’inizio dell’anno la municipale ha elevato le seguenti sanzioni: 860 per sosta su passaggi, o attraversamenti pedonali, 253 per sosta abusiba nello spazio riservato alle persona invalide, 1858 per sosta su marciapiede, più 112 sanzioni per uso improprioinosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi.

