Undici nati in 36 ore, festa grande all’ospedale di Livorno

Livorno, 21 febbraio 2024 – Nilde, Giulio, Armando, Maria, Mathias, Alisya, Nora Sandra, Lucio, Sole, Lia e Raffaele Baolong. Non è la formazione di una squadra di calcio, anche se i nomi sono undici. Undici nuovi livornesi che hanno deciso di nascere, in poco di 36 ore, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Sono state ore di grande impegno, ma anche piene di gioia e di soddisfazione per tutto il personale dell’area materno infantile che ha gestito con grande professionalità questo autentico tour de force garantendo l'assistenza a tutte le partorienti in un breve lasso di tempo.

“È un segnale di speranza e di fiducia nel futuro – ammette Sergio Abate, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Livorno – che accogliamo con grande piacere. Si tratta di un vero e proprio picco di nascite in un periodo storico come questo, in cui in tutta Italia si registra una costante tendenza a una diminuzione dei parti. Il nostro reparto viene scelto come luogo di nascita anche da parte di molti non residenti e questo è un attestato di fiducia e stima che ci gratifica del lavoro svolto. Un augurio speciale, dunque, a queste nuove famiglie e complimenti da parte mia a tutti i colleghi”.