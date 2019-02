Livorno, 23 febbraio 2019 - 1300 firme raccolte in un paio di settimane per dire «no» al nuovo sistema della sosta in Borgo dei Cappuccini e per chiedere «il ripristino dei 360 posti auto soppressi per fare posto agli stalli blu». Tutto è scritto nella petizione popolare sottoscritta dai residenti e 40 commercianti di Borgo «che hanno dato manforte – spiega Antonio Morozzi promotore della petizione – nella raccolta delle firme».

Firme e petizione sono state depositate ieri mattina in Comune dallo stesso Morozzi, insieme a Ivo Lenzi e Paolo Cascinelli che rappresentano il Comitato Vivere il Centro per la ztl “D”, che sta appoggiando la causa di Borgo dei Cappuccini.

«I problemi che affliggono i residenti di Borgo – sottolineano Lenzi e Cascinelli – sono identici ai nostri. Con la nuova disciplina della sosta e la diffusione degli stalli blu, anche tra piazza Benamozegh e via Grande, passando da via San Francesco e dintorni, sono sparite altre centinaia di posti auto, per cui noi che ci abitiamo siamo sempre più in difficoltà per trovare posto per le nostre auto nonostante si disponga del contrassegno “D”».

Insomma la presenza ieri di Cascinelli e Lenzi al fianco di Morozzi, fa pensare alla saldatura tra i due movimenti “anti-stalli blu”, che potrebbe far prefigurare iniziative congiunte. Infatti il Comitato Vivere i Centro «dopo l’ultima raccolta di firme – spiega Cascinelli – per chiedere a vantaggio dei residenti della zona “D” più posti auto e la possibilità di usare gli stalli blu gratuitamente senza limiti orari sugli Scali degli Olandesi, faremo un volantinaggio porta a porta per preparare una manifestazione».

Intanto sempre i cittadini di Borgo, ormai esasperati, invocano anche «il ripristino a 3 metri della larghezza delle carreggiate, contro i 3,50 m. voluti dall’amministrazione e in certi tratti fino a 5 metri, adducendo come motivazione la necessità di far passare i mezzi dei pompieri. Le cose non stanno così». Infatti Morozzi a questo riguardo precisa: «Il decreto ministeriale n. 6792 del 2011, ha fissato la larghezza delle carreggiate a 3 metri, al massimo 3,5 m. per le strade a senso unico percorse dagli autobus».

Nella petizione si punta l’indice inoltre contro «il mancato confronto preventivo con i cittadini. Prima di cambiare il sistema della sosta doveva essere avviato un percorso partecipativo con la popolazione di Borgo». Morozzi insieme ad altri residenti del quartiere ha intervistato 133 persone. «Dal gennaio 2018 ci siamo impegnati a raccogliere le opinioni dei nostri concittadini e l’89% dei 133 intervistati – fa sapere Morozzi – hanno indicato con problema molto sentito quello della carenza dei posti auto, oltre al traffico e all’inquinamento».