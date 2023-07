Borseggia una donna in piazza Cavallotti, bloccato dalla folla / Video e foto

Livorno, 5 luglio 2023 – Mattinata di caos in piazza Cavallotti e via Buontalenti . Intorno alle 10,30 un giovane extracomunitario ha borseggiato una donna sfilandole il portafogli, mettendoselo sotto un braccio e incamminandosi subito in mezzo alla folla.

Ma un’amica della donna che era con lei a fare la spesa si è accorta di tutto e sarebbe riuscita a sfilare il maltolto al giovane, che poi è stato bloccato da un gruppo di persone fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Pare che non siano mancati momenti di tensione.

Lo straniero – che sembra avesse la cavigliera elettronica (ma il dettaglio è da confermare) –

è stato fatto salire a bordo della “gazzella” e portato in caserma.

