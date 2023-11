Botte, insulti e minacce alla ex compagna: sessantenne arrestato

Portoferraio (Livorno), 22 novembre 203 – Un sessantenne è stato arrestato all'Elba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e inosservanza del divieto di avvicinamento a una giovane donna, sua ex compagna: secondo quanto spiegato dall'Arma in una nota l'uomo si sarebbe reso responsabile di «botte, insulti, minacce».

Il sessantenne è finito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare L'indagine sulle presunte violenze domestiche, si spiega, si sarebbe protratta per alcune settimane: a condurla i militari della stazione di Portoferraio. «Innumerevoli» gli episodi «di violenze e soprusi» che la giovane donna da oltre un anno avrebbe subito dal compagno convivente con il quale poi la relazione si era interrotta.

Nei confronti del sessantenne il tribunale di Livorno aveva anche disposto, di recente, un divieto di avvicinamento alla donna. Ma l'ex compagno, allontanato dall'abitazione famigliare qualche tempo prima, non si sarebbe «rassegnato a quella separazione» e avrebbe continuato «a perseguitare la sua ormai ex compagna con continui pedinamenti, appostamenti anche sul luogo di lavoro della vittima, insulti e denigrazioni via social, che aveva costretto la donna a cambiare le proprie abitudini di vita e a vivere costantemente nella paura».