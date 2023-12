Brandisce un grosso martello, fermato e denunciato dai carabinieri un livornese di 54 anni

Livorno, 3 dicembre 2023 – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, soprattutto in orario serale e notturno, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 54enne livornese per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti a offendere.

Alle 20:30 circa i militari sono intervenuti in via Città del Vaticano a seguito di alcune segnalazioni da parte di privati cittadini per un uomo in stato di agitazione che brandiva un martello costituendo un pericolo per se stesso e gli altri. Al loro arrivo, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, era effettivamente in possesso di un martello, un utensile di tipo comune con manico in legno e testa in ferro della lunghezza complessiva di 49 cm, prelevato da casa asseritamente a scopo difensivo senza saper spiegare da cosa o da chi.

I militari hanno quindi recuperato e sequestrato l’oggetto per scongiurare qualsiasi rischio e l’uomo è stato denunciato all’AG per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.