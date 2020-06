Una festa tra amici al pub Nadamas a Collesalvetti, poi dopo le tre di notte tra sabato e domenica per sfida, o per gioco, l’idea di salire sul tetto della discoteca chiusa Villa del Colle arrampicandosi su una scaletta. Per questa bravata un giovane di 19 anni Patric Fiumansky è precipitato dal lucernario della discoteca quando ci ha messo i piedi sopra. La copertura in plexiglass ha ceduto sotto il suo peso e lui è caduta da sette metri procurando più traumi e ferite. La dinamica dell’incidente è...

Una festa tra amici al pub Nadamas a Collesalvetti, poi dopo le tre di notte tra sabato e domenica per sfida, o per gioco, l’idea di salire sul tetto della discoteca chiusa Villa del Colle arrampicandosi su una scaletta. Per questa bravata un giovane di 19 anni Patric Fiumansky è precipitato dal lucernario della discoteca quando ci ha messo i piedi sopra. La copertura in plexiglass ha ceduto sotto il suo peso e lui è caduta da sette metri procurando più traumi e ferite. La dinamica dell’incidente è stata confermata dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Sul tetto con Patric c’era un altro ragazzo che è riuscito ad aggrapparsi al bordo del lucernario restando incolume. Subito con gli altri amici ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Vicarello, i carabinieri della stazione di Collesalvetti e dal comando di Livorno e i vigili del fuoco. Patric nonostante lo scoc e le ferite riportate è rimasto cosciente. È stato immobilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dove prima è stato ricoverato a neurochirurgia, poi in terapia intensiva. Nonostante le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Patric è domiciliato a Bagno a Ripoli (Firenze), ma è originario di Ravenna da dove la madre in nottata è partita, dopo essere stata avvertita dai carabinieri, per raggiungerlo all’ospedale di Cisanello. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze degli amici di Patric dai quali è stato confermato che il ragazzo con un altro amico aveva deciso di salire sul tetto del locale Villa del Colle per gioco, con quella incoscienza e leggerezza di spirito tipiche della giovane età che non fanno valutare a fondo i potenziali rischi di certi comportamenti. L’euforia e qualche bevuta di troppo hanno certamente spinto Patric e l’amico a tentare la scalata avventurosa nel cuore della notte sul tetto della discoteca chiusa e dismessa da tempo. Una prova di coraggio allettante da lasciarsi sfuggire. Il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini preoccupato per l’incidente della scorsa notte ha ribadito che "la discoteca Villa del Colle è chiusa da tempo". Ha anche smentito che nel locale, come era stato vociferato in un primo momento, fosse stata organizzata una festa abusiva. "Non è vero - ha dichiarato il sindaco Antolini - perché l’unica festa in corso era all’interno del pub che si trova accanto alla discoteca". Ha quindi espresso l’augurio che "il ragazzo possa cavarsela per tornare alla sua vita e alla sua famiglia in più presto possibile". Monica Dolciotti