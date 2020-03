© Riproduzione riservata

Livorno, 1 marzo 2020 - Dopo quattordici gare senza vittorie e un digiuno di trionfi che durava ormai da quasi quattro mesi il Livorno è tornato a vincere. Per giunta in trasferta, una ‘prima’ stagionale dato che lontano dal Picchi la squadra amaranto non aveva mai fatto bottino pieno. Oggi, domenica 1 marzo, la squadra tornerà in campo al centro Coni di Tirrenia per preparare la sfida di martedì sera all’Ardenza contro il Frosinone, big del campionato e seconda dietro la schiacciasassi Benevento. Per gli amaranto la classifica non sorride, ma qualcosa, a livello morale e non solo, si è mosso.“È stata una partita dove finalmente anche tra le due aree abbiamo fatto bene - ha detto il tecnico Roberto Breda dopo il fischio finale della gara del Bentegodi -, giocando con attenzione, con caparbietà. Creando situazioni, potendo segnare anche altri gol e rischiando poco. Tutto va al contrario… ora però abbiamo un’altra partita difficile martedì sera, vorremmo cercare di dare continuità ai risultati. Anche se in questo momento bisogna solo volar bassi e lavorare, perché al di là del lavoro contano i punti. Sono arrivati su un campo difficile - ha concluso Breda -, quindi bene, per un giorno godiamoci la vittoria. E poi pensiamo alla gara di martedì”.Felice per la prestazione e per aver segnato il gol partita anche Franco Ferrari, che non segnava da tempo. La sua prestazione, insieme a quella del resto della squadra, a Verona ha convinto. “È stata una partita difficilissima - ha ammesso il centravanti arrivato a Livorno dal Bari -, ma da parte nostra è stata eccezionale sotto tutti i punti di vista, a partire dalla difesa per arrivare all’attacco. Siamo molto felici per la conquista di questi tre punti, e sono molto contento di aver dato una mano alla squadra con il gol che ho realizzato. Per un attaccante non segnare è la cosa più dura, per questo ringrazio la società, i ragazzi e il mister che mi hanno dato fiducia. Da qui a martedì - ha concluso Ferrari - il tempo a disposizione per preparare la partita è poco, però dobbiamo fare il possibile e recuperare tutte le forze a disposizione”. Il Frosinone arriverà al Picchi da secondo in classifica, reduce dalla vittoria di misura ai danni della Salernitana. Sarà l’ultima gara prima del derby in casa del Pisa previsto per il sabato successivo alle 18 all’Arena Garibaldi.