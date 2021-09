"La continuità della Macchina Amministrativa subisce un’altra interruzione: Bulichelli lascia il suo Assessorato, ma non Lippi!". Chiara Tenerini capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale attacca: "Un altro annuncio “pre-annunciato” da Lippi che per l’ennesima volta si ripete, nella sua personale e bizzarra idea di “modello” Amministrativo. Come ho più volte ripetuto, un sistema di avvicendamento all’insegna della discontinuità e...

"La continuità della Macchina Amministrativa subisce un’altra interruzione: Bulichelli lascia il suo Assessorato, ma non Lippi!". Chiara Tenerini capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale attacca: "Un altro annuncio “pre-annunciato” da Lippi che per l’ennesima volta si ripete, nella sua personale e bizzarra idea di “modello” Amministrativo. Come ho più volte ripetuto, un sistema di avvicendamento all’insegna della discontinuità e della instabilità, che Lippi ha cercato e voluto sin dall’inizio del suo mandato, solo per poter continuare nella sua corsa di uomo solo al comando e gestire (si fa per dire!), sostanzialmente senza deleghe, l’apparato comunale. Si tratta del sesto (!) rimpasto in 3 anni, con un altro “Assessore a progetto”, come il Sindaco stesso ha definito più volte i componenti della sua Giunta, che termina anticipatamente il suo mandato. Non ci è molto chiaro, fuori dall’ironia, quale progetto l’Assessore uscente abbia terminato, per potersi dimettere e, per dirla tutta, nemmeno quale fosse il “progetto a scadenza” per il quale era stato nominato e che avrebbe dovuto seguire. Come sempre, a noi cittadini non è dato saperlo, è tutto nella testa di Lippi". "Se tutto ciò non bastasse – continua la Tenerini – la cosa ancor più sorprendente è che, per l’avvicendamento tra Bulichelli e il neonominato Assessore Rocchi, non si è ritenuto necessario dare nessuna particolare motivazione, nemmeno di facciata, come invece richiederebbe il rispetto dovuto alla solennità dei ruoli istituzionali. Abbiamo letto dalle fumose dichiarazioni di Lippi, che l’Architetto Bulichelli dovrebbe continuare a ricoprire un ruolo diverso, “in altra veste”, sempre accanto all’amministrazione. Se non abbiamo capito male, il Sindaco ci fa sapere che avrebbe scelto il suo ex Assessore per seguire l’ambizioso progetto di riqualificare una parte dell’ex zuccherificio, rientrante nel più ampio programma de “Gli Uffizi al Mare”, e promosso dal direttore del Museo Fiorentino Eike Schmidt e Regione Toscana. Seppur non conosciamo ancora le intese e gli eventuali termini dell’incarico che sarebbe stato conferito (o che sarà conferito) a Bulichelli, ritengo fuori contesto e inopportuni questi atteggiamenti arroganti del Sindaco".