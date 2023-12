Bullismo, sedicenne di Capoliveri colpito dal “decreto Caivano”

Capoliveri, 9 dicembre 2023 – “Le ragazzate non saranno più tollerate”, fanno sapere i militari dell’Arma della Compagnia di Portoferraio che hanno eseguito la prima applicazione all’Isola d’Elba (e una delle prime nella provincia di Livorno) della norma prevista dal Decreto Legge n. 123/2023 cd. “Decreto Caivano”, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, per fronteggiare il bullismo minorile.

Destinatario del provvedimento un sedicenne capoliverese con alcuni precedenti per danneggiamenti, vilipendio e oltraggio. Il giovane elbano, che vive con la mamma e la sorellina a Capoliveri in un contesto familiare poco attento, non frequenta la scuola e ha mostrato più volte comportamenti sregolati anche in compagnia ad altri giovani pregiudicati.

A metà dell’ottobre scorso il ragazzo è stato denunciato, prima per danneggiamenti alle telecamere di sicurezza del Comune di Capoliveri, poi per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dopo aver sputato sulla “gazzella” dei militari dell’Arma e verrà processato per questi reati dal Tribunale per i minorenni.

Adesso è arrivato anche questo provvedimento firmato dal Questore di Livorno, che consiste da un lato nell’avvertimento orale formale a cambiare immediatamente condotta, dall’altro in un inasprimento delle pene in caso di recidiva. Il decreto “Caivano”, nato per contrastare la delinquenza giovanile di contesti molto degradati, disciplina le misure di prevenzione personale estendendone l’applicazione ai minori tra i 14 e i 18 anni e scade al compimento della maggiore età.