Marcella Parrini (foto) è stata riconfermata alla guida della Cna dell’isola d’Elba. La sua rielezione è avvenuta nell’assemblea dei soci a Capoliveri. Riconfermato anche l’ufficio di presidenza del quale fanno parte Simone Battistella, Dino Gaudina, Gabriele Muti, Mauro Pieruzzini ed Alessandro Squarci. "Ai tempi della pandemia...

Marcella Parrini (foto) è stata riconfermata alla guida della Cna dell’isola d’Elba. La sua rielezione è avvenuta nell’assemblea dei soci a Capoliveri. Riconfermato anche l’ufficio di presidenza del quale fanno parte Simone Battistella, Dino Gaudina, Gabriele Muti, Mauro Pieruzzini ed Alessandro Squarci. "Ai tempi della pandemia – ha detto Parrini - l’essere un’isola ha avuto aspetti positivi e negativi. Dal punto di vista sanitario, la paura di un sottodimensionamento dell’ospedale è stata forte, ma la professionalità degli operatori è stata elevata ed anche dal punto di vista vaccinale abbiamo avuto ottimi riscontri. E’ emersa la necessità che la sanità elbana non vada incontro a nuovi tagli ma ad investimenti in personale e servizi. Dal punto di vista economico l’andamento è stato altalenante. Il profondo rosso è stato compensato da un’estate che, pur partita in ritardo, ha premiato l’offerta turistica elbana. L’andamento dell’inizio stagione 2021 ci fa ben sperare. Tutto è però molto impegnativo e stressante per le imprese". La presidente della Cna elbana esalta il ruolo dell’associazione. "Siamo stati – aggiunge Marcella Parrini – un importante punto di riferimento sia per gli associati che per le imprese in genere. Abbiamo cercato di migliorare il futuro economico del territorio: ci sono partite importanti che devono trovare una soluzione. Fra queste l’aeroporto di Marina di Campo fondamentale per lo sviluppo turistico e non solo, la continuità territoriale, il dissalatore di Mola, la gestione dei rifiuti ed il rapporto fra mondo della scuola e lavoro. Il progetto che abbiamo ideato su Portoferraio fa parte di questo percorso di crescita"