Bus, a Livorno restano le tariffe agevolate. Prezzi bloccati fino a dicembre 2025

Livorno, 22 dicembre 2023- Tariffe agevolate bloccate per il trasporto pubblico locale della rete urbana di Livorno per chi ha un Isee inferiore a 36mila euro fino al 31 dicembre 2025, grazie al rinnovo della convenzione tra Comune e Autolinee Toscane, il concessionario dei servizi di trasporto pubblico della regione.

E’ quanto si apprende dalla delibera numero 887 licenziata dalla giunta lo scorso 19 dicembre, che prolunga il regime agevolato fissato da una precedente convenzione con At in vigore dall’11 novembre 2021, ora in scadenza al 31 dicembre di quest’anno. Nero su bianco, quindi, la volontà dell’amministrazione comunale di non far scattare aumenti e di "mantenere l’agevolazione per gli utenti in fascia Isee inferiore a 36.151,98" su titoli di viaggio come abbonamento mensile Isee residenti e mensile, trimestrale, annuale Isee per lavoratori e studenti.

Lo schema di convenzione riconosce agevolazioni tariffarie degli abbonamenti Isee per la rete urbana di Livorno "per una durata dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e per un importo annuo fino a un massimo di € 40.000,00 per il periodo 1 gennaio–31 dicembre 2024 nonché per un importo massimo pari a € 40.000,00 per il periodo 1 gennaio–31 dicembre 2025", chiarisce la delibera. "Parliamo di una fascia davvero ampia che può beneficiare delle agevolazioni - spiega a La Nazione l’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello -. La convenzione verrà finanziata in due tranche nel corso dell’anno: una è già a bilancio, l’altra ad aprile prossimo".

Ora, è noto come da agosto 2023, a livello regionale, si sia registrato un aumento delle tariffe, ma "a Livorno, già prima di tale aumento, avevamo deciso di offrire tariffe più basse, mantenute anche dopo per via degli ottimi risultati di questa campagna - aggiunge Cepparello -: At, rispetto alla biglietteria in Piazza Grande, segnala nel periodo agosto-novembre 2022, 20 mila transazioni. Ben 29 mila nello stesso periodo di quest’anno. Siamo felici che il trasporto pubblico stia crescendo: campagne come la gratuità di corse in estate e sotto le feste poi evidentemente hanno il beneficio di far scoprire l’autobus a chi magari non ha l’abitudine di prenderlo".

Non è tutto, perché va aggiunto il combinato con la delibera 899 licenziata nella giunta di martedì scorso che sancisce l’accordo per "l’implementazione di impianti di vocalizzazione sulle paline elettroniche alle fermate" per gli ipovedenti, grazie allo stanziamento di 25mila euro da parte del Comune: "Il bus deve essere un mezzo accessibile non sono economicamente - conclude l’assessore -, ma anche per persone con disabilità".