Costa Etrusca (Livorno), 11 giugno 2020 - Da sabato 20 giugno saranno riattivati i servizi estivi via bus verso Baratti e località della Costa degli Etruschi. Si tratta in particolare della linea 15E, corrispondente alla navetta Ecobarattibus, della linea 15D, cioè il collegamento Baratti-Piombino, e della linea 027, ovvero la navetta Park Albatros di San Vincenzo.

Si tratta di una battaglia vinta per www.iltelegrafo.it che nei giorni scorsi aveva prima denunciato il taglio del servizio e raccolto le proteste degli operatori turistici, quindi interpellato Tiemme, ricevendo dal vicepresidente Macchioni l'assicurazione che l'azienda di trasporti sarebbe stata disponibile a incontrare Comuni e categorie su modifiche al nuovo orario estivo appena varato.

“Grazie alla pronta sinergia tra Tiemme e gli Enti territoriali competenti, pur nel perdurare di una fase straordinaria che ci invita alla prudenza e alla prioritaria tutela dei servizi essenziali – commenta il vicepresidente di Tiemme Spa, Marco Macchioni – saranno riattivate tre linee autobus funzionali alle esigenze turistiche del territorio, così da accogliere le richieste delle associazioni di categoria e delle strutture ricettive che si stanno preparando ad affrontare l’estate. Questo risultato conferma la costante attenzione, come azienda e come vicepresidente, che c’è sempre stata a favore del legame tra trasporto pubblico e territorio. A partire dal 20 giugno monitoreremo costantemente la situazione dei passeggeri trasportati sulle singole corse effettuate, nonché le richieste di servizio, in modo tale da applicare eventuali ritocchi utili a calibrare i collegamenti nel modo più equilibrato tra domanda ed offerta.”

“Intanto – aggiunge Macchioni - stiamo lavorando per capire la fattibilità di servizi di collegamento in bus tra la stazione di Campiglia e il porto di Piombino ed il centro città, in seguito ai nuovi orari di fermata del Frecciarossa. Questo perché non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione precedente, che sarebbe stata utile a riorganizzare i collegamenti in virtù delle nuove esigenze. Credo che la collaborazione da parte di tutti i soggetti chiamati in causa debba essere alla base di ogni ragionamento volto alla promozione e valorizzazione del nostro territorio”.