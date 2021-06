Caccia ai sessantenni. Se ormai la campagna di vaccinazione è decollata con numeri importanti e dal 12 giugno potranno prenotarsi anche i sedicenni, c’è tuttavia una ’sacca’ residua di sessantenni che non ha ancora avuto la prima dose. Mentre gli over 80 e gli over 70 nella provincia di Livorno hanno raggiunto percentuali di tutto rispetto, e comunque ben al di sopra dell’80%, per i sessantenni i numeri non sono così confortanti. Infatti siamo al 67% nell’area di Livorno e al 63,9%...

Mentre gli over 80 e gli over 70 nella provincia di Livorno hanno raggiunto percentuali di tutto rispetto, e comunque ben al di sopra dell’80%, per i sessantenni i numeri non sono così confortanti. Infatti siamo al 67% nell’area di Livorno e al 63,9% nelle Valli Etrusche. Va meglio l’Elba con il 76,2% dei vaccinati in questa fascia d’età.

Una percentuale inferiore al 70% come a Livorno e nella zona di Cecina, Rosignano e Piombino non è sufficiente a bloccare i contagi. Ed espone le persone non ancora vaccinate a rischi alti.

"Stiamo monitorando la situazione – spiega il dottor Alberto Tomasi responsabile area veccini dell’Asl Nord Ovest – l’obiettivo è vaccinare il maggior numero di persone. Sia per evitare che le persone si ammalino, e sia per evitare che il virus continui a circolare. In effetti abbiamo notato che una fascia di persone che magari ha meno familiarità con i computer e la prenotazione on line, è rimasta un po’ indietro. Stiamo mettendo a punto altre strategie di intervento per informare queste persone e metterle in condizione di potersi vaccinare".

Anche perché in estate i contagi sono destinati a ridursi come è già accaduto lo scorso anno anche senza vaccini, ma poi c’è il rischio di una ripresa in autunno. "Dobbiamo farci trovare pronti – dice ancora Tomasi – perché da settembre in poi c’è la possibilità di una nuova diffusione del covid e tutti dovranno essere vaccinati. Dovranno essere immunizzati i più giovani e a maggior ragione i sessantenni. Mentre gli ottantenni sono stati seguiti dai medici di famiglia, in questa situazione i sessantenni o sono stati capaci di prenotarsi da soli oppure per vairi motivi possono restare un po’ ai margini. Quindi metteremo in atto dei progetti per aiutarli".

La conferma di questo ’tallone d’Achille’ nell’ambito di una buona riuscita della campagna vaccinale arriva anche dai sindaci. "Abbiamo i contatti diretti con il territorio – spiega Sandra Scarpellini – sindaca di Castagneto - e sappiamo che occorre fare di più per i sessantenni. Ma non solo per loro, occorre un’azione più capillare anche per i cittadini extracomunitari, non tutti sono informati e non tutti hanno gli strumenti per prenotare i vaccini su internet".

Luca Filippi