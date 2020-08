E’ una missione di protezione civile, ma somiglia un po’ anche a un’azione militare. La missione di ricerca e recupero delle ecoballe nei fondali vicino l’isola di Cerboli nel golfo di Follonica viene portata avanti con l’ausilio di sofisticate apparecchiature in dotazione al cacciamine Rimini e ai robot sottomarini del gruppo operativo speciale Comsubin. Non ci sono mine nemiche o sommmergibili da individuare a 45 metri di profondità, ma le ecoballe disperse in mare nel 2015 sono ben mimetizzate nei fondali e le...

E’ una missione di protezione civile, ma somiglia un po’ anche a un’azione militare. La missione di ricerca e recupero delle ecoballe nei fondali vicino l’isola di Cerboli nel golfo di Follonica viene portata avanti con l’ausilio di sofisticate apparecchiature in dotazione al cacciamine Rimini e ai robot sottomarini del gruppo operativo speciale Comsubin. Non ci sono mine nemiche o sommmergibili da individuare a 45 metri di profondità, ma le ecoballe disperse in mare nel 2015 sono ben mimetizzate nei fondali e le difficoltà di recupero sono note agli uomini della task force.

Anche ieri sono proseguite le ricerche e le immersioni, sempre con l’incognita delle correnti. Il canale di Piombino genera una situazione particolare con correnti sottomarine anche di robusta entità che rendono difficile il movimento dei palombari (hanno dotazioni da sommozzatori, ma il reparto si chiama così) sulla verticale. Con il risultato che partendo da una esatta posizione si rischia di arrivare sul fondale con lo spostamento di alcuni metri. Per questo con le correnti forti si è impiegato anche il Rov, il robot sottomarino che grazie alle eliche può mantenere più facilmente la posizione. Anche il robot in dotazione ha avuto problemi perché troppo leggero e ieri è arrivato un altro Rov più pesante e in grado di reggere a correnti più forti.Comunque, il lavoro svolto in questi primi due giorni, aveva essenzialmente uno scopo preparatorio per prendere contatto con il teatro delle operazioni e verificare le tecniche pianificate per il recupero. Una sperimentazione necessaria, prima di passare al recupero vero e proprio. Il meteo, già da oggi, e nei prossimi giorni è previsto in miglioramento, un elemento che potrebbe essere importante per favorire le operazioni.

E’ possibile comunque che alcuni progressi siano stati fatti e che oggi nell’incontro con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e con il commissario straordinario Angelo Borrelli, vengano illustrati pubblicamente. Di certo la squadra composta da circa 160 persione tra militari, funzionari dela Protezione Civile, tecnici Ispra e Arpat, Autorità di Porto, sta lavorando alacremente da giorni per arrivare a centrare l’obiettivo. E’ chiaro che sarebbe stato meglio operare nel mese di luglio quando le condizioni del mare statisticamente sono le migliori (e anche questa estate è stato così), invece di incrociare le prime incursioni di aria fredda e flussi perturbati da nord-ovest, ma la macchina statale non è stata in grado di decidere in tempi rapidi e ora bisogna fare i conti anche con le correnti e il rischio maltempo.

Luca Filippi