Una battuta di caccia nell’entroterra di Cecina, ieri si è trasformata in un dramma. Un uomo di 83 anni di Cecina, Franco Zazzeri, è infatti rimasto ferito a una gamba ora è in prognosi riservata ricoverato all’ospedale di Cecina dove è giunto in elicottero. L’uomo era impegnato in una battuta di caccia alla lepre insieme ad altre persone ieri pomeriggio ai laghetti della Magona nel comune di Cecina. All’improvviso mentre i cacciatori stavano sparando alla selvaggina uno di loro (M.P. 64 anni di Cecina, ma originarioi di Rosignano) credendo di mirare ad una preda, ha invece colpito l’ottantenne centrandolo a una gamba. Sul posto è intervenuta subito l’ambulanza con il medico della Pubblica Assistenza arrivata da Cecina e l’elicottero Pegaso, più i carabinieri ieri forestali.

Quando l’ambulanza della Pubblica Assistenza è giunta l’uomo era cosciente. Tuttavia per le ferite riportate e vista la zona impervia, il ferito è stato caricato sull’elicottero che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi per un delicato intervento. Le condizioni dell’uomo non sono sembrate gravi in un primo momento, ma all’arrivo in ospedale la situazione è apparsa più complessa anche per la perdita di sangue consegue alle ferite riportate.

Si pensa che sia stato colpito accidentalmente dai proiettili del fucile (calibro 12) usato dall’altro cacciatore. Ma per capire come sono andatele cose, bisognerà attendere l’esito delle indagini svolte dai carabinieri forestali. L’arma dalla quale sono partiti i colpi è intanto stata sequestrata per ordine della Procura della Repubblica di Livorno, che dovrà valutare anche la responsabilità e il capo di imputazione a carico di chi ha sparato ferendo il cacciatore.

