Cacciucco Pride, una kermesse dedicata al piatto tipico della cucina livornese, ha portato in città turisti e appassionati del buon cibo. Tanti eventi, organizzati dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Itinera: dalle degustazioni alla presentazione di libri di ricette con chef del calibro di Fabio Picchi, Alvaro Claudi e Paolo Ciolli. Ma la sera, nella splendida cornice del Mercato Centrale uno dei più belli d’Europa, le luci dei negozi erano rigorosamente spente. Banchi coperti, saracinesche abbassate. "Questa era una bella occasione – ha detto l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – e facciamo i conti con una città che non ha la composizione sociale di cinquant’anni fa. Oggi tante persone lavorano la mattina e il pomeriggio potrebbero avere la necessità e il bisogno di fare la spesa al mercato. Noi stiamo lavorando a un regolamento che provi a cambiare le cose. Questo non vuol dire che tutti rimarranno aperti. Ma utilizzeremo degli incentivi per far stare aperte quelle attività che offriranno certi servizi. Serve maggiore imprenditorialità. Abbiamo uno dei luoghi più belli d’Europa, un gioiello". Un peccato dunque vedere le luci spente quando ci sono iniziative come, appunto, il Cacciucco Pride. "Riorganizzeremo il mercato – dice Garufo – molti stand sono vuoti e li metteremo a bando su determinati progetti". Su 130 stand 90 sono operativi. Poi certo ci sono i costi: "Tenere aperto il mercato ha dei costi enormi perchè dobbiamo garantire la sorveglianza. Nel tempo del Covi i controlli ai 4 ingressi sorvegliati sono costati 200mila euro in un anno. Ma dobbiamo trovare il modo di animare il mercato anche alla luce di quello che è successo in via Buontalenti".

Intanto la riqualificazione del mercato di via Buontalenti è già all’orizzonte: "Le baracchine sono fatiscenti. amo lanciato un concorso di idee per la riqualificazione. Oggi sono 120 strutture di cui solo 80 sono aperte. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana complessiva. Obiettivo da portare a termine prima della legislatura. Così come Piazza Cavallotti: dove sarà fatta una nuova pavimentazione e stiamo pensando anche alla disposizione dei banchi più funzionale".

Michela Berti