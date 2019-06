Livorno, 13 giugno 2019 - Il cacciucco, orgoglio a Cinque C della cucina labronica, piatto a base di pesce e dal sapore forte e intenso, torna protagonista da domani con il ‘Cacciucco Pride’, edizione numero quattro. Il piatto tipico sarà proposto in tutta la città: nei ristoranti, in strada con apparecchiature dedicate, in versione take away, a bordo di battelli, al Mercato centrale, all’Acquario, in Fortezza Vecchia e in numerose piazze e spazi pubblici in collaborazione con i Ccn. Domani il sindaco Luca Salvetti sarà alle 19 nel salone centrale del Mercato per aprire la tre giorni di eventi e iniziative. All’incontro parteciperà anche l’ex assessore alla cultura e turismo Francesco Belais invitato dal sindaco. La città offrirà nei tre giorni di festival tutta la sua “livornesità”: saranno illuminati di blu il Mercato centrale, il Cisternino di Città e il Gazebo della Terrazza.

La Fortezza Vecchia sarà uno dei poli di maggior attrazione, un vero ‘cacciucco di arti’ in collaborazione con Made in Livorno, con la presenza di tre firme di eccellenza culinaria sul territorio: Michele Martinelli chef di teste coronate, la sushi chef Maddalena Ughi e la prestigiosa Scuola Tessieri; mentre al Mercato centrale Luisanna Messeri, presenza fissa nella trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco, dedicherà la serata di domani alla memoria di Luciano Zazzeri, recentemente scomparso, figura importante della storia della ristorazione italiana. La maestra di cucina realizzerà infatti la versione del cacciucco elaborata dallo stesso Zazzeri che sosteneva per la preparazione del piatto l’uso “ di tutti i pesci di mare, anche da pochi soldi, ma freschi e belli pieni”. E sempre al Mercato Centrale showcooking con il cuoco Federico Romano che preparerà la zuppa capraiese, versione ‘isolana’ del nostro cacciucco. Si riconferma per questa edizione il Cacciucco Contest, ovvero il concorso online per il “Miglior cacciucco fatto in casa” a cui tutti possono partecipare.

Le tre migliori ricette saranno poi premiate al Mercato centrale nella serata di domenica nel corso di un evento animato da Tinto e Fede della trasmissione Decanter di radio 2. Sarà riproposto il “Cacciucco Lab” il laboratorio interattivo di cucina nell’Acquario. Nelle mattine di sabato e domenica un laboratorio dove imparare a cucinare il cacciucco secondo la ricetta tradizionale, ma in una chiave sostenibile, con abbinamento di vini. Al termine del laboratorio è prevista la degustazione finale. Sempre all’Acquario per i più piccoli nella giornata di domani i “Cacciucchini 5 C” ovvero un laboratorio dedicato ai bambini perché imparino ad apprezzare il piatto livornese preparato in maniera sostenibile. Sarà occasione per presentare anche il libro-gioco “Oggi cacciucco io”, edito da Sillabe Editore, in collaborazione con Slow Food Livorno e Fisar Livorno. Lo stesso libro-gioco sarà presentato sabato alle 19.30 al Mercato centrale. Domenica la Marcia della pace (dalla Madonna di Montenero alla Madonna dei Popoli) organizzata nell’ambito del “Mattone del cuore” di Paolo Brosio, all’interno del Cantiere Benetti. All’altezza della Madonna dei Popoli sull’imboccatura del porto sarà allestita, con il Comune, un’area street food dove gustare il cacciucco takeaway, servito in un cuore di pane (rosetta).