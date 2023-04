Cadavere nelle acque del porto: mistero, indaga la polizia

Livorno, 12 aprile 2023 – Livorno si è risvegliata con un altro mistero inquietante: un cadavere nelle acque del porto.

Stamani intorno alle 7,30 alcuni lavoratori hanno notato il corpo di un uomo di mezza età, ben vestito, galleggiare nello specchio d’acqua vicino alla nave Moby Vincent, ormeggiata alla calata Carrara. Hanno subito lanciato l’allarme chiamando il numero delle emergenze 112 e sul posto sono intervenute unità della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco, della polmare e la Pubblica assistenza Svs. E’ stato naturalmente avvisato il pm di turno, Pietro Peruzzi.

Il recupero del cadavere (Foto Novi)

Il corpo è stato recuperato e portato in banchina, dove personale della polizia scientifica e il medico legale hanno effettuato i primi rilievi autoptici. A giudicare dalle sue condizioni, pare che il corpo si trovasse in acqua già da svariate ore, forse già dalla tarda serata di ieri. Sono in corso gli accertamenti per l’identificazione: si trattarebbe di un uomo di 77 anni di origini sarde.