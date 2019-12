Livorno, 27 dicembre 2019 - Un uomo è stato trovato morto stasera nell'area dell'ex fabbrica Trw alla periferia nord di Livorno. Sul posto è intervenuta la polizia. Non chiare al momento le cause del decesso, secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un cittadino rumeno, trovato in una pozza di sangue e probabilmente colpito alla testa. Da quanto appreso a trovare l'uomo sarebbero stati i sanitari inviati dal 118 dopo la segnalazione di un'altra persona, uno dei due rumeni che erano con la vittima. Il 118 ha poi allertato la polizia. L'area è la stessa dove a novembre scorso fu trovata morta una trentenne che aveva partecipato a un rave party abusivo organizzato nell'ex fabbrica.

