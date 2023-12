Livorno, cadavere in un dirupo: giallo nei boschi della Valle Benedetta

Livorno, 9 dicembre 2023 – Giallo nei boschi della Valle Benedetta, frazione del comune di Livorno, dove nella mattina di venerdì 8 dicembre un fungaiolo ha trovato un cadavere in un dirupo. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

In base alle prime informazioni, il corpo è stato trovato senza testa nel dirupo. Era in avanzato stato di decomposizione. Al momento non si conosce l’identità della persona trovata morta. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al sesso, all’età della persona e alle cause del decesso.