Livorno, 12 settembre 2024 – Paura in via Montebello per la caduta di un albero. Accade all’altezza dell’incrocio con via Baquis. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In quel momento non c’erano passanti nell’area.

La strada è rimasta comunque bloccata dai rami caduti sull’asfalto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno e, per dirigere il traffico, i vigili urbani. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario alla rimozione della pianta.