Cade con il monopattino elettrico e si ferisce a una spalla

Livorno, 11 aprile 2023 – Ancora un incidente con un monopattino elettrico. Dopo la ragazza rimasta ferita la settimana scorsa in via San Giovanni, questa mattina un uomo di 37 anni è caduto in analoghe circostanze (e ovviamente con analogo mezzo...) nel viale Carducci.

Erano all’incirca le 7, stava andando a lavorare e ha fatto tutto da solo. Soccorso dai volontari di un’ambulanza della Svs, ha riportato un trauma a una spalla ed è stato trasportato all’ospedale con codice giallo per ulteriori accertamenti.