Cade con lo scooter e muore a 62 anni, tragedia a Porta a terra

Livorno, 17 giugno 2023 – Tragico incidente stradale la notte scorsa a Porta a terra: vittima un uomo di 62 anni, Stefano Morlacchi.

Era circa l’una quando l’uomo, che percorreva via Bacchelli in scooter, all’altezza della rotatoria ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L’incidente nel tratto fra il cinema The Space e Leroy Merlin.

Sono in corso di accertamento le fasi della dinamica: forse Morlacchi è caduto a causa di un malore, perché non parrebbero coinvolti altri veicoli.

Una guardia giurata di passaggio ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. Quando è intervenuta l’ambulanza della Svs con il medico, però, per Morlacchi non c’era più nulla da fare e altro non è rimasto che constatare il decesso. I rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia della polizia municipale.