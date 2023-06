Cade in mare con il cane alle “vaschine”: scattano i soccorsi dei vigili del fuoco

Livorno, 21 giugno 2023 – Intorno alle 11,50 di stamani intervento congiunto dei vigili del fuoco di Livorno in sinergia con il proprio nucleo sommozzatori e il personale nautico per il recupero di una persona infortunata sulla scogliera in via del Littorale, alle "vaschine".

Il soccorso effettuato dai vigili del fuoco di Livorno

La persona caduta è stata soccorsa e trasportata via mare al moletto di Antignano, dove è stata affidata alle cure del 118. Insieme alla persona è stato recuperato un cane anch'esso trasportato al moletto e affidato al personale Anpana.