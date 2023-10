Cade nei Fossi in Venezia e rischia di annegare: salvato da un vigili del fuoco

Livorno, 17 ottobre 2023 – Momenti di paura ieri sera, lunedì, nel quartiere Venezia. Un vigile del fuoco ha salvato la vita a un uomo che stava annegando nelle acque dei Fossi, all’altezza degli Scali del Pesce.

L’allarme è scattato quando, poco dopo le 20.30, il pompiere ha notato un uomo che annaspava nell’acqua torbida del Fosso. Il vigile del fuoco non ha esitato un attimo: si è tuffato e ha salvato la vita al malcapitato, che avrebbe avuto destino peggiore se non fosse stato per quel coraggioso intervento.

L’uomo, 55 anni, livornese, è stato riportato sullo scalandrone in attesa dell’arrivo dei volontari di un’ambulanza della Svs di Ardenza. L’uomo, in comprensibile stato di shock, avrebbe raccontato di essersi buttato nel Fosso per scappare da alcune persone che lo stavano inseguendo. Poi è stato trasportato all’ospedale