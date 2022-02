Livorno 13 febbraio 2022 - Probabilmente per un incidente domestico, oggi pomeriggio una donna di 57 anni è morta a Livorno nella sua abitazione in via Battisti. La donna sarebbe caduta da una scala battendo la testa e sarebbe morta per il trauma subito nella caduta. Almeno è quello che ha potuto rilevare a un primo esame il medico legale intervenuto per ordine della Procura.

È stato il figlio della cinquantenne a dare l'allarme al numero delle emergenze 112. Corso a casa della madre che non rispondeva al telefono, l'ha trovata riversa sul pavimento con una ferita alla testa. Il figlio così ha chiesto aiuto al 112 che ha inviato in via Battisti l'ambulanza della Misericordia con il medico, che ha solo potuto constatare la morte della donna. Sono interventi anche gli agenti della Questura.

Per quale motivo la donna è caduta dalla scala? Una distrazione, la perdita dell'equilibrio, o un malore? Sarà la polizia a ricostruire quanto è accaduto e la relazione del medico legale. La donna era sola in casa, stando a quanto è stato possibile sapere, nel momento in cui è caduta dalla scala.

