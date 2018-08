Livorno, 12 agosto 2018 - Una donna è rimasta ferita cadendo sulla scogliera al Romito, in località "Le Vaschette": è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Livorno con personale S.A.F (speleo alpino fluviale) e con la squadra del Nucleo sommozzatori per soccorrere la bagnante caduta sulla scogliera. La donna è stata recuperata via mare con il battello pneumatico dei sommozzatori e portata al porticciolo di Antignano, dov'è stata affidata al personale sanitario del 118.