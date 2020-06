Collesalvetti (Livorno), 7 giugno 2020 - Un 20enne abitante a Bagno a Ripoli (alle porte di Firenze) è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale di Cisanello (Pisa) dopo una caduta di almeno 7 metri dal tetto di una discoteca a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Il locale (all'interno di un capannone) è chiuso da mesi per l'emergenza coronavirus. Il tetto ha ceduto improvvisamente per il suo peso.

L'incidente è accaduto dopo le 3.30 di diomenica 7 giugno. Il capannone è nella zona artigianale del paese. A Collesalvetti il 20enne era andato in compagnia di altri ragazzi e sono stati loro a dare l'allarme dell'incidente alle autorità. Sul posto insieme al 118 sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Collesalvetti che hanno avviato indagini sui motivi della presenza del giovane su un tetto in piena notte in provincia di Livorno.