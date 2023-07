Cadono dal motorino dopo aver rapinato un uomo: uno preso, l’altro scappa a piedi

Livorno, 4 luglio 2023 – Una pattuglia della polizia municipale di Livorno, durante l'attività di controllo del territorio in abiti civili, è intervenuta ieri in via De Larderel dove ha visto cadere a terra un ciclomotore con due persone a bordo. La pattuglia è riuscita a fermare uno dei due ragazzi che erano sullo scooter, grazie all'ausilio di una guardia giurata in servizio presso il Tribunale, mentre l'altro ha fatto perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza è stato scoperto che i due a bordo del veicolo avevano appena rapinato un'altra persona, strappandole di dosso la collana d'oro, e che il veicolo era rubato. La persona fermata è stata portata al Comando per accertamenti.