Livorno, 28 giugno 2019 - Il conto alla rovescia è finito, oggi è il gran giorno del concorsone per impiegati amministrativi bandito dal Comune di Livorno. Si comincia alle 9.30 al Modigliani Forum di Porta a Terra. La segreteria aziendale Fials/Csa del Comune ieri mattina aveva indicato alcune difficoltà tecniche, sottolineando che «il concorso di impiegato comunale avverrà “senza aria condizionata e senza generi di sostegno”. ci sembra di ricordare che il PalaModigliani sia dotato di aria condizionata; e che all’interno ci sia un bar. Come mai non vengono attivati? Per contenere i costi? Per attribuirsi qualche altra medaglia (di cartone) sul petto? E’ questa la “spending review” in salsa di cacciucco?».

Nel pomeriggio il sindaco Luca Salvetti ha chiesto agli uffici comunali competenti di svolgere un sopralluogo e di mettere a punto, insieme alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato, un piano per garantire condizioni confortevoli agli oltre 3mila concorrenti attesi. Si tratta di misure che consentiranno, per quanto possibile, di contenere i disagi conseguenti alle alte temperature previste. La società che gestisce l’espletamento della prova preselettiva ha dato la sua disponibilità a iniziare le operazioni di identificazione dei candidati con un’ora di anticipo, sin dalle 9.30, per evitare per quanto possibile la formazione di file al di fuori del Palazzetto. Inoltre, sul piazzale ci saranno 12 gazebo della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato. Sotto i teloni dei gazebo i candidati potranno trovare riparo dal sole, in attesa di entrare per l’identificazione. Sarà in funzione un nebulizzatore d’acqua mobile, montato su un veicolo pick-up, in grado di servire tutta la zona d’attesa. La Protezione Civile metterà a disposizione una scorta di bottigliette d’acqua, per chi ne fosse sprovvisto. Per motivi organizzativi, il bar all’interno del Modigliani Forum sarà aperto dalle 11/11.30.

Per quanto riguarda le temperature all’interno della struttura, il Modigliani Forum non è dotato di impianto di condizionamento. È però fornito di un impianto per il ricambio dell’aria con l’esterno, che nella notte – dalle 2 alle 8 – è stato attivato per rinfrescare la struttura con l’aria della notte. La Questura ha emanato una specifica ordinanza di vigilanza, affinché le forze dell’ordine intensifichino al massimo l’azione preventiva generale. È garantita la presenza dei vigili del fuoco, della polizia municipale per il controllo del traffico, 15 volontari delle associazioni e due ambulanze, di cui una con medico.