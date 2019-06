Livorno, 29 giugno 2019 - Il caldo eccezionale che sta arroventando la Toscana continuerà anche nei prossimi giorni. In alcune zone della regione la giornata di oggi è stata meno pesante rispetto a giovedì e venerdì, mentre le temperature sono salite sulla costa. Domenica si attende l'effetto inverso, con un uamento nell'entroterra e un lievissimo calo sulla costa. Poi solo mercoledì, secondo le previsioni del Consorzio Lamma, ci sarà un lieve calo. Ma per questi giorni le temperature massime saranno sempre ben superiori alle medie stagionali e comprese fra generalmente fra i 33 e i 37 gradi, con punte fino ai 40.

E' successo quest'oggi a Collesalvetti, che con i 40° tondi tondi registrati alle 13,30 "conquista" la poco ambita palma di località più calda della Toscana; venerdì il primato è stato registratio a Castelmartini (Pistoia) con 41° esatti registrati dalla stazione meteo rilevata dal Cfr (Centro funzionale della Regione).

E mentre sui social impazzano le foto dei cruscotti delle auto che indicano cifre assurde, i valori ufficiali registrati dalle stazioni meteo indicano dopo Collesalvetti altri "forni" in giro per la Toscana. Dai 39,1° di Castelmartini ai 38,7° di Quercianella (Livorno), ai 37,9° di Lido di Camaiore (Lucca) ma sopra i 37° si sono attestate anche le rilevazioni di Pisa (facoltà di Agraria), Cecina (Livorno), Casotto dei Pescatori (Grosseto), Suvereto (Livorno), Santomato (Pistoia), Candia Scurtarola (Massa Carrara), San Donato (Grosseto), Monteboro (Firenze) e Stiacciole (Grosseto) e anche... Siberia, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa.

Le località più calde di oggi per ogni provincia:

AREZZO: Casa Rota 36,1°

FIRENZE: Monteboro 37,5°, Firenze Genio Civile (via San Gallo) 36,2°

GROSSETO: Stiacciole 37,6°, San Donato 37,4°.

LIVORNO: Collesalvetti 40°, Quercianella 38,7°

LUCCA: Lido di Camaiore 37,9°, Pieve di Compito 36,7°

MASSA CARRARA: Candia Scurtarola 37,3°

PISA: Pisa Facoltà Agraria 37,4°

PISTOIA: Castelmartini 39,1°

PRATO: Artimino 35,2°

SIENA. Scorgiano 35,3°, Monteroni d'Arbia 35,3°