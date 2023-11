Caluri, ovvero il genio. Con lui la grande potenza del fumetto

Livorno, 24 novembre 2023 – “Quest’anno a Lucca Comics&Games ci sono andato perché avevo un sacco di cose da fare. Ho firmato e dedicato il secondo volume di “Nirvana”, i cui colori sono anche migliori del primo; ho firmato e dedicato l’episodio che conclude la miniserie “7Crimini”; ho firmato e dedicato “Meatball Family”, l’albetto in cui ho fumettizzato Diego Abatantuono; ho diffuso la cartolina di Sandro Pertini; ho presenziato allo stand Nona Arte per un progetto di cui parlerò a breve; ho presentato il manifesto della prossima edizione di Lucca Collezionando, che l’organizzazione ha commissionato a me; ho partecipato a un incontro in cui si è ricordata la figura irripetibile di Luca Boschi. Ma ho fatto anche cose per puro diletto: ho sbavato davanti alle tavole di Dino Battaglia, tornandoci tre volte; ho studiato quelle di Howard Chaykin; ho parlato coi lettori; ho incontrato vecchi amici e ne ho conosciuti di nuovi; ho bevuto con loro; ho perfino servito cocktail come bartender; ho pranzato, cenato, cazzeggiato e riso tantissimo con loro. Mi sono divertito, vostro onore. E tutto questo mentre ad altre longitudini la gente moriva nei modi più atroci. Ma preferisco ammetterlo, piuttosto che nasconderlo sotto un tappeto di ipocrisia e con l’illusione di lavarmi la coscienza con tre discorsini di circostanza, utili al massimo per posizionarsi fra i sedicenti retti. Fra gl’immacolati". E’ così che l’artista Daniele Caluri condivide su Facebook la partecipazione al Lucca Comics&Games diventata la seconda manifestazione al mondo.

"Un’edizione controversa – dice a La Nazione/Il Telegrafo – perché tra gli sponsor c’era Israele. Rispetto le opinioni di tutti ma io ho scelto di andare perché avevo impegni da mantenere. Nel discorso legato a queste polemiche ho trovato un filo di ipocrisia perché tanta gente proclamava un certo impegno poi la sera eravamo tutti insieme a bere con gli amici. Sbagliato? Le cose del mondo sono sbagliate. Discettare altrove e poi fare gli affari propri non porta a niente".

Professor Caluri, il fumetto ha scelto lei o lei ha scelto il fumetto?

"Ci siamo incontrati. Ho iniziato a tre anni e non’ ho più abbandonato. E’ una forma artistica a me congeniale. Il fumetto non è solo per bambini e per adolescenti, è anche per loro come lo è per gli adulti. Ci sono contenuti complessi e suggestivi che scatenano riflessioni. Presentano punti di vista sul mondo da parte di autori da tutto il pianeta. Ritrovarsi e scambiare le opinioni con le scuole francesi, americane, croate è bellissimo. Il fumetto unisce le culture a qualsiasi latitudine ed è ancora in fase di crescita perché ha una grande modernità e adattamento. Il cinema ad esempio attinge a piene mani dal fumetto".

Come nasce un fumetto? Prima il disegno o la storia?

"Di solito nasce prima la sceneggiatura poi il disegnatore la interpreta. Nell’immaginare una serie invece nasce prima l’immagine. Don Zauker, con Emiliano Pagani sceneggiatore, sono partito invece dall’immagine".

Qual è il personaggio che la rappresenta di più?

"Tutti. Ogni autore trasferisce nei personaggi a cui dà vita parte di se. Don Zauker è assassino, ladro, meschino. Tutti noi abbiamo delle ombre".

Lei ha un figlio giovanissimo. Come gli racconta il fumetto?

"Mio figlio ha 11 anni. Ha sempre guardato con curiosità le forme letterarie. Io passavo le giornate a disegnare, avevo il fuoco sacro. Lui sa replicare bene le immagini e questo significa che guarda bene la realtà".

Che ne dice di portare a Livorno una manifestazione come questa?

"Qualcuno ci ha provato, a Livorno avrebbe presa il fumetto satirico e umoristico. Ma oggi ci sono troppe fiere dedicate. Il fumetto, purtroppo, ha ancora un complesso di inferiorità, si sente figlio di un Dio minore. Invece è un linguaggio con una sua dignità artistica. Basterebbe uscire da questa dimensione nerd, che non vuol dire auto compiacersi ma pur nell’accettare la parte divertente, valorizzare la parte che ha tutta la sua dignità. Noi non dobbiamo cercare gloria nel premio Strega!".

Il suo prossimo lavoro?

"Un libro di debunking, che smitizza le bufale intorno a Stanley Kubrick. Ci sono dicerie diffuse dai social che è difficile smontare. Filippo Ulivieri, massimo esperto, mi ha chiesto di fare delle strisce, delle vignette per accompagnare il suo libro...".

Lei ha scritto anche un libro per le vacanze, per fare la lezione d’estate. Il fumetto è molto versatile?

"Esatto, prova ne sono le sue varie declinazioni, da Topolino al graphic journalism. Scenari di guerra, reportage su terre lontane".

Lei fa anche corsi qui a Villa Trossi Uberti?

"Sì, da poco ho iniziato il terzo corsi di linguaggio visivo, osservare e carpire informazioni dai dipinti, poster, fotografie".

di Michela Berti