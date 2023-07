Cambio dei bidoni per il vetro, appello dell’Aamps: “Lasciateli vuoti, così possiamo sostituirli”

Livorno, 11 luglio 2023 – Aamps conferma che è in corso la progressiva rimozione dei contenitori condominiali fino a pochi giorni fa utilizzabili per la raccolta degli imballaggi in vetro (es. bottiglie del vino, vasetti della marmellata, barattoli delle conserve di pomodoro).

Dal 5 giugno, infatti, è cessata l’erogazione del servizio con modalità “porta a porta” che è invece rimasto attivo esclusivamente nelle aree Pentagono e Centro Allargato.

In attesa che le operazioni di rimozione siano ultimate, l’invito ai condomìni è di lasciarli sigillati e non riempirli, favorendo così la rapidità nell’esecuzione ed evitando l’acculo di materiale nei piazzali.

Si ricorda anche che i mastelli in dotazione alle utenze singole non devono più essere esposti e possono rimanere in dotazione ai cittadini per essere utilizzati per il trasporto del vetro alle campane oppure riconsegnati ai Centri di raccolta in Via Cattaneo 81 e in Via degli Arrotini 49 oppure al Punto di contatto nel quartiere Corea in Via Luigi Luzzatti 4.

Aamps invita i cittadini ad individuare il nuovo contenitore stradale più vicino al proprio numero civico anche avvalendosi del supporto degli operatori del call center al numero verde 800-031.266 oppure visionando la sezione del portale web all’indirizzo https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php.

La vuotatura delle campane di colore verde è realizzata in orari diurni. Fa seguito il trasferimento del materiale negli impianti dedicati a distanza di pochi km. dando il via al processo di separazione, pulizia e triturazione e la conseguente trasformazione in nuovi imballaggi in vetro.

Nota bene:

Cosa inserire nelle campane del vetro: bottiglie, flaconi, barattoli, imballaggi in vetro (vuotati e privati del tappo).

Cosa non inserire nelle campane del vetro: oggetti in cristallo, lampadine e neon

(a incandescenza e a risparmio energetico, oggetti in ceramica o porcellana, specchi, lastre di vetro, pyrex, tappi in metallo o plastica, vetro accoppiato, retinato, vetro al piombo, bicchieri e caraffe di cristallo/vetro, piatti di vetro/ceramica, tappi metallici, in plastica e sughero. Anche i bicchieri in vetro non possono essere inseriti (vanno nell’indifferenziato) perché contengono delle impurità (materiale non differenziabili).

Gli oggetti più voluminosi di cui ci si vuole disfare, esempio neon, lastre di vetro, specchi e schermi di televisori o computer, devono essere portati ai Centri di Raccolta in Via Cattaneo 81 o in Via degli Arrotini 49 oppure consegnati agli operatori previo appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio sempre tramite il numero verde.