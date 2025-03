Cameriere di sala e ai piani al Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta ricerca per la stagione estiva cameriere/a di sala per la preparazione sala, servizio ai commensali e riordino. Richiesta preferibile esperienza e conoscenza base della lingua inglese Contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 4 mesi. Luogo di lavoro: Marina di Bibbona, tipologia contrattuale lavoro a tempo determinato, orario di lavoro: full time, lavoro con orario spezzato, sede di lavoro: Bibbona. Sempre il Park Hotel Marinetta ricerca per la stagione estiva cameriere/a ai piani per la preparazione materiale e biancheria, rifacimento camere, registrazione attività effettuate e necessità di manutenzioni riscontrate. Richiesta preferibile esperienza. Contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 4 mesi. Tipologia contrattuale, lavoro a tempo determinato, orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Bibbona.